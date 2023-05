Hausarztmangel in Stuttgart

1 Bernd und Ute Fröhlich im Gespräch mit einer Patientin Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die hausärztliche Versorgung in Stuttgart verschlechtert sich merklich. Auch das Ehepaar Fröhlich findet einfach keinen Nachfolger. Insbesondere in der Peripherie der Landeshauptstadt sind die Prognosen düster.









Bernd Fröhlich ist eng mit dem Bezirk Mühlhausen und den umliegenden Stadtteilen verbunden. In dieser Gegend Stuttgarts ist er aufgewachsen, sein Vater hatte ein Friseurgeschäft in Steinhaldenfeld. Darum musste der Mediziner nicht lange überlegen, als er vor 27 Jahren die Chance hatte, in Neugereut eine Hausarztpraxis zu übernehmen. „Das war mein Lebensziel, das habe ich gemacht“, sagt der 64-Jährige.