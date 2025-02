Medizinische Ursache für Crashs in Ditzingen und Leonberg: Polizist verletzt: 84-Jähriger verursacht mehrere Unfälle

1 Unfall: Auf der Autobahn kollidiert ein Senior mit seinem VW mit einem Streifenwagen. Foto: Marijan Murat/dpa

Erst fährt ein Senior mit seinem VW am Mittwoch in Ditzingen einem Seat ins Heck. Nur wenig später kollidiert er auf der Autobahn bei Leonberg mit einem Streifenwagen, ein Polizist wird verletzt. Die Polizei vermutet gesundheitliche Gründe für die Fahrweise des Mannes.











Ein 84 Jahre alter Autofahrer hat am Mittwochabend gleich zwei Verkehrsunfälle verursacht. Die Polizei gibt medizinische Gründe als Auslöser für die Kollisionen an, die sich in Ditzingen sowie auf der Autobahn 81 auf Höhe Leonberg zutrugen – und die unter anderem hohe Schäden sowie einen leicht verletzten Polizisten zur Folge hatten.