Medizinische Probleme: WHO-Bericht: Zahlreiche Todesfälle von Kleinkindern in Europa vermeidbar

1 Das Logo der Weltgesundheitsorganisation am Hauptsitz der WHO in der Schweiz. Laut einem Bericht könnten zahlreiche Todesfälle von Kleinkindern vermieden werden (Symbolfoto). Foto: dpa/Anja Niedringhaus

Durch vermeidbare medizinische Probleme wie Geburtskomplikationen und Infektionen sterben laut einem WHO-Bericht in Europa und Zentralasien immer noch zehntausende kleine Kinder pro Jahr. Der WHO-Generaldirektor für Europa forderte Maßnahmen.











Link kopiert



Durch vermeidbare medizinische Probleme wie Geburtskomplikationen und Infektionen sterben laut einem WHO-Bericht in Europa und Zentralasien immer noch zehntausende kleine Kinder pro Jahr. Wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Dienstag in Kopenhagen mitteilte, wurde in den 53 Ländern der WHO-Region Europa, zu der auch einige zentralasiatische Länder zählen, für das Jahr 2022 der Tod von 75.647 Kindern vor dem fünften Geburtstag verzeichnet.