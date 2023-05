3 Blick auf die terrassenförmige Anlage der Gärten von Schloss Trauttmansdorff. Foto: Copyright (c) 2020 lorenza62/Shutterstock.

Der Frühling zeigt sich in Südtirol bereits von seiner besten Seite. Vor allem die Kurstadt Meran lockt jetzt mit vielen Highlights. Hier kommen sowohl Kultur- als auch Shopping-Fans auf ihre Kosten.









Während der Frühling hierzulande noch auf sich warten lässt, ist in Südtirol die Natur bereits in voller Blüte. Insbesondere in Meran herrscht schon jetzt ein mildes Klima, das die Parks in bunte Farben hüllt, während man aus der Stadt noch immer auf schneebedeckte Berge schaut.