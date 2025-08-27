Mediterraner Ofengenuss: Goldene Frittata mit Tomaten und Spinat

1 Die italienische Eierspeise ist das perfekte Sommerrezept. Foto: imago/Zoonar/Ingrid Balabanova

Eine luftige Frittata vereint frischen Spinat, sonnengereifte Tomaten und cremigen Ricotta zu einem mediterranen Geschmackserlebnis. Das italienische Omelett gelingt im Ofen besonders gleichmäßig und begeistert als Hauptgericht oder Brunch-Highlight.











Link kopiert



Die italienische Frittata verkörpert mediterranes Lebensgefühl auf dem Teller. Anders als das französische Omelett wandert sie in den Ofen, wo sie gleichmäßig stockt und ihre charakteristische goldbraune Kruste entwickelt. Mit frischem Spinat, aromatischen Tomaten und cremigem Ricotta wird sie zum Highlight jeder Mahlzeit.