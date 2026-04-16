Medikamente: Rückschlag für weiteres Alzheimer-Mittel Donanemab

Auch für das Alzheimer-Mittel Donanemab sehen Experten keinen zusätzlichen Nutzen im Vergleich zu gängigen älteren Behandlungen. Das könnte Folgen für die künftige Verfügbarkeit des Mittels haben.
Berlin - Weiterer Rückschlag für Hoffnungsträger im Kampf gegen Alzheimer: Ebenso wie der Wirkstoff Lecanemab hat auch Donanemab nach Ansicht eines entscheidenden Expertengremiums keinen belegten Zusatznutzen im Vergleich zu älteren Behandlungsansätzen. Das teilte der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken (G-BA) auf Basis seiner Analyse von Studiendaten der Hersteller mit.