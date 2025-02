Medienpolitik in den USA: Weißes Haus will Zugriff auf Besetzung von Journalisten-Pool

Im US-Ministerium ausgestrahlt Fake-Video: US-Präsident Trump küsst Füße von Elon Musk

Auf offiziellen Bildschirmen des Wohnungsbauministeriums ist ein gefälschtes Video aufgetaucht, in dem Trump Musk die Füße küsst. Das Ministerium kündigte am Montag eine Untersuchung an.