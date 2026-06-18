Medienfest in Köln: Thorsten Schorn absolviert seltenen Auftritt mit seinem Ehemann

Thorsten Schorn zeigt sich nur selten mit seinem Ehemann bei öffentlichen Veranstaltungen. Am Mittwoch besuchte das Paar jedoch bestens gelaunt eine Medienparty in Köln.
Moderator Thorsten Schorn (50) hat einen seltenen Red-Carpet-Auftritt mit seinem Ehemann hingelegt. Beide strahlten beim Sommerfest der Film- und Medienstiftung NRW in Köln in die Kameras. Der ESC-Kommentator präsentierte sich in einem hellen Jackett mit passender Hose und einem blau gemusterten Hemd. Sein Mann setzte auf eine Kombination aus einem grau-beigen Jackett und einer Hose, darunter trug er ein weißes Shirt.