Medienfest in Köln: Thorsten Schorn absolviert seltenen Auftritt mit seinem Ehemann

Thorsten Schorn zeigt sich nur selten mit seinem Ehemann bei öffentlichen Veranstaltungen. Am Mittwoch besuchte das Paar jedoch bestens gelaunt eine Medienparty in Köln.

Moderator Thorsten Schorn (50) hat einen seltenen Red-Carpet-Auftritt mit seinem Ehemann hingelegt. Beide strahlten beim Sommerfest der Film- und Medienstiftung NRW in Köln in die Kameras. Der ESC-Kommentator präsentierte sich in einem hellen Jackett mit passender Hose und einem blau gemusterten Hemd. Sein Mann setzte auf eine Kombination aus einem grau-beigen Jackett und einer Hose, darunter trug er ein weißes Shirt.

Das Paar zeigt sich nur selten zusammen in der Öffentlichkeit und hält seine Beziehung privat. Schorn feierte 2014 sein Coming-out in einer Radiosendung von 1Live. Rund 16 Jahre arbeitete er als Moderator bis 2017 bei dem Sender. Danach wechselte er zu WDR 2.

Auch diese Stars waren dabei

Thorsten Schorn und sein Ehemann waren nicht das einzige Paar auf dem roten Teppich. Christoph Maria Herbst kam zusammen mit Ehefrau Gisi. Daneben waren weitere Promis aus der deutschen Medienbranche vertreten, darunter Fernsehmoderatorin Laura Karasek, Schauspieler Henning Baum, Komikerin Martina Hill und Schauspielerin Annette Frier. Wie die Film- und Medienstiftung NRW auf Instagram mitteilte, waren rund 800 Persönlichkeiten "aus Film, Fernsehen, Medien, Kultur, Wirtschaft und Politik" anwesend.

Gefeiert wurde in diesem Jahr das 35-jährige Jubiläum der Stiftung. Diese vergibt Fördergelder an Produzenten, Filmemacher, Drehbuchautoren und Medienunternehmen und unterstützt außerdem die Entwicklung des Medienstandorts Köln beziehungsweise des gesamten Bundeslands Nordrhein-Westfalen.