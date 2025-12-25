In den Winterferien zieht es viele Kinder stundenlang vor den Bildschirm. Medienpädagoge Ahmed Özcan gibt Tipps, wie Eltern die Gaming-Zeit sinnvoll begleiten können.
Graue Wintertage und viel freie Zeit: In den Ferien wollen viele Kinder stundenlang zocken. Videospiele gehören zu den beliebtesten Freizeitaktivitäten bei Kindern und Jugendlichen. Laut einer Studie zocken 45 Prozent der Sechs- bis Siebenjährigen regelmäßig, bei den 12- bis 13-Jährigen sind es sogar 80 Prozent. Besonders nach den Feiertagen, wenn Konsolen und neue Spiele unter dem Weihnachtsbaum lagen, wird die Balance zwischen Bildschirmzeit und Familienleben zur Herausforderung.