Medienbildung der StN: Bestechung, Nachwuchs und Arbeitsalltag

Wie neutral sind Journalisten? Wie schreibt man selbst eine Meldung? Antworten auf diese und viele weitere Fragen liefert das Projekt „Nachrichten in der Schule“.
Eine Frage fehlt auf den kunterbunten Papierstreifen. Die hat die Lehrerin der Klasse 9b des Waiblinger Saliergymnasiums freundlicherweise vor dem Schulbesuch in die Redaktion geschickt. Aber genau mit dieser Frage beginnen intensive anderthalb Stunden an jenem Vormittag im Februar dieses Jahres: „Wann sind Sie zuletzt bestochen worden?“ Das ist frech. Aber gut.