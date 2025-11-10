Medienberichten zufolge: Zehn Menschen sterben bei Autoexplosion in Neu-Delhi

1 Die Explosion in Neu-Delhi habe Berichten zufolge ein Feuer ausgelöst. Mehrere andere Fahrzeuge seien beschädigt worden. Foto: IMAGO/Hindustan Times

Ein Auto explodiert in der Nähe einer auch bei Touristen beliebten Anlage in Neu-Delhi. Mehrere Menschen sterben. Die Ursache ist noch unklar, ein Anschlag wird nicht ausgeschlossen.











Bei der Explosion eines Autos in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi sind Medienberichten zufolge mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Bei der Explosion am Abend (Ortszeit) an einer Ampel in der Nähe der als Red Fort bekannten Palastanlage wurden zudem zahlreiche Menschen verletzt, wie der Sender NDTV und andere indische Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten. Die Ursache der Explosion war zunächst unbekannt. Die Behörden hätten einen Anschlag nicht ausgeschlossen.