Medienberichte: Özdemir will Ministerpräsident von Baden-Württemberg werden

Özdemir will Ministerpräsident von Baden-Württemberg werden

Übereinstimmenden Medienberichten nach will Cem Özdemir für das Amt des Ministerpräsidenten kandidieren und soll Winfried Kretschmann beerben. Am Mittag soll dies offiziell gemacht werden.











Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir will übereinstimmenden Medienberichten zufolge Ministerpräsident von Baden-Württemberg werden. Worüber schon seit längerer Zeit spekuliert worden war, soll Informationen des „RedaktionsNetzwerks Deutschland“ (RND) und der „Bild“-Zeitung und des Südwestrundfunks (SWR) nach zutreffen. Das RND will dies aus führenden Parteikreisen wissen. Özdemir will den amtierendenden Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann damit als Spitzenkandidat der Grünen bei der Landtagswahl 2026 beerben. Eine offizielle Bestätigung der Partei gab es dafür zunächst nicht.