Medienbericht: Schäden und Schwerverletzte – so häufig sind Unfallfluchten in Baden-Württemberg

Nicht immer geht es nur um Blechschäden - Fahrer lassen auch Verletzte oder Tote einfach zurück. Wie sich die Zahlen entwickeln und was der Innenminister dazu sagt.
Bei mehr als jedem fünften Unfall in Baden-Württemberg machen sich die Verursacherinnen und Verursacher aus dem Staub. In den vergangenen fünf Jahren lag der Anteil der Unfallfluchten an der Gesamtzahl der Unfälle jeweils bei etwa 22 Prozent, wie die „Schwäbische Zeitung“ (Samstag/Ravensburg) nach Angaben des Innenministeriums mitteilte. Zum Vergleich: In Bayern habe der Anteil bei knapp 19 Prozent gelegen.