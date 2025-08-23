Medienbericht: Neue Primetime-Show mit Stefan Raab und Elton?

Nach fast 24 Jahren Partnerschaft wagen Stefan Raab und Elton angeblich ein neues TV-Projekt: Noch in diesem Jahr sollen die beiden Entertainer laut "Bild" in einer RTL-Primetime-Quiz-Show gemeinsam antreten.

Es war eine Partnerschaft, die Fernsehgeschichte schrieb: Als Stefan Raab (58) 2001 erstmals seinen "Show-Praktikanten" Elton (54) dem Publikum von "TV total" vorstellte, ahnte wohl niemand, welche Erfolgsgeschichte damit beginnen würde. Unter dem Namen Elton wurde aus dem ursprünglichen Sidekick eine eigenständige TV-Persönlichkeit, die zeitweise sogar populärer war als sein Entdecker.

Wie "Bild" erfahren haben will, soll das TV-Duo nun wieder zusammenkommen. Demnach planen Stefan Raab und Elton angeblich eine gemeinsame RTL-Quiz-Show für die Primetime, die im Spätherbst diesen Jahres starten soll. Offiziell könnte die Nachricht noch heute von Raab in der RTL-Live-Show "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli - Die Show des Manitu" bestätigt werden.

Neue Chance nach dem Quotenfiasko

Laut "Bild"-Informationen sollen Raab und Elton in der neuen Show gegen verschiedene Kandidaten antreten. Das Format würde damit an klassische Quiz-Duelle erinnern und auf die bewährte Chemie zwischen den beiden Entertainern setzen.

Der Druck auf Stefan Raab ist hoch: Das TV-Urgestein hatte nach zehn Jahren Auszeit vor einem Jahr sein TV-Comeback gefeiert - mit einem Fünf-Jahresvertrag bei RTL. Raabs letzte Show "Du gewinnst hier nicht die Million" ist im Mai 2025 allerdings wegen zu niedriger Quoten im linearen Fernsehen aus dem RTL-Programm geflogen.

Elton indes hatte im Frühjahr 2024 mit der Kündigung von ProSieben einen schweren Rückschlag zu verkraften - angeblich ohne Vorwarnung wurde ihm nach acht Jahren die Moderation der Show "Schlag den Star" genommen. In den sozialen Netzwerken ließ Elton daraufhin seinem Frust freien Lauf, schrieb unter anderem: "Um eins klarzustellen: Ich gebe diese wundervolle Sendung nicht freiwillig ab."

Darum geht's heute Abend

In der Sendung am heutigen Samstagabend wollen Michael Bully Herbig (57) und Raab endlich den Jackpot von 250.000 Euro verteidigen - bisher ist ihnen das nicht gelungen. Passend zu Bullys neuem Film "Das Kanu des Manitu" steht die Show dieses Mal ganz im Zeichen des Wilden Westens. Durch den Abend führt - natürlich - Elton.