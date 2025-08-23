Medienbericht: Neue Primetime-Show mit Stefan Raab und Elton?

Nach fast 24 Jahren Partnerschaft wagen Stefan Raab und Elton angeblich ein neues TV-Projekt: Noch in diesem Jahr sollen die beiden Entertainer laut "Bild" in einer RTL-Primetime-Quiz-Show gemeinsam antreten.
Es war eine Partnerschaft, die Fernsehgeschichte schrieb: Als Stefan Raab (58) 2001 erstmals seinen "Show-Praktikanten" Elton (54) dem Publikum von "TV total" vorstellte, ahnte wohl niemand, welche Erfolgsgeschichte damit beginnen würde. Unter dem Namen Elton wurde aus dem ursprünglichen Sidekick eine eigenständige TV-Persönlichkeit, die zeitweise sogar populärer war als sein Entdecker.