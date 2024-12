Medienbericht: Lets Dance: Ist Simone Thomalla 2025 dabei?

Besetzungs-Coup Fantasy-Projekt: Jared Leto wird zu Kultbösewicht Skeletor

Oscarpreisträger Jared Leto schlüpft in die Rolle des ikonischen Bösewichts Skeletor. In der Realverfilmung "Masters of the Universe" trifft er auf "Game of Thrones"-Star Hafthor Bjornsson.