Am 23. Januar startet die neue Dschungelcamp-Staffel. Falls ein Promi vorzeitig aussteigt, soll ausgerechnet Peter Klein nachrücken können, berichtet "Bild". Der Stiefvater von Daniela Katzenberger sorgte vor drei Jahren für eines der größten Beziehungsdramen der Reality-Geschichte.

Die 19. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" wirft ihre Schatten voraus. Am 23. Januar fällt bei RTL der Startschuss für das Dschungelabenteuer an der australischen Gold Coast. Doch schon bevor das erste Lagerfeuer flackert, sorgt ein Name hinter den Kulissen für Gesprächsstoff: Peter Klein (58) soll als Ersatzkandidat bereitstehen. Das berichtet "Bild".

Klein ist kein Unbekannter im Dschungel-Universum. Im Gegenteil - sein letzter Aufenthalt in Australien endete in einem der spektakulärsten Beziehungsdramen, das die Sendung je erlebt hat. Und das, obwohl Klein damals gar nicht als Kandidat dabei war.

Vom Begleiter zum Hauptdarsteller wider Willen

Im Jahr 2023 reiste Peter Klein eigentlich nur als Unterstützung nach Down Under. Sein Schwiegersohn Lucas Cordalis (58), verheiratet mit Daniela Katzenberger (39), zog ins Camp ein. Klein sollte ihm vom luxuriösen "Versace"-Hotel aus die Daumen drücken. Doch dann überschlugen sich die Ereignisse.

Seine damalige Ehefrau Iris Klein (58) erhob schwere Vorwürfe: Peter habe eine Affäre mit Schauspielerin Yvonne Woelke (47). Die Schauspielerin befand sich als Begleiterin von Dschungelkönigin Djamila Rowe (58) ebenfalls vor Ort. Was folgte, hielt Fans und Medien monatelang in Atem und beendete die Ehe der Kleins nach mehr als 17 gemeinsamen Jahren.

Die Geschichte nahm Ende 2024 eine weitere Wendung. Nach der vollzogenen Scheidung von Iris bestätigten Peter Klein und Yvonne Woelke offiziell ihre Beziehung.

Diese Stars sind dabei

Während die Ersatzbank für Überraschungen sorgen könnte, steht das offizielle Teilnehmerfeld bereits fest. TV-Star Eva Benetatou, Schauspielerin Mirja du Mont, Reality-Star Umut Tekin, Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher, Schauspieler Stephen Dürr, Reality-Star Samira Yavuz, "Bauer sucht Frau"-Star Patrick Romer, Schauspieler Hardy Krüger, Reality-TV-Star Hubert Fella, Reality-Star Ariel, Musiker Gil Ofarim und Ex-Spielerfrau Simone Ballack sollen sich zwei Wochen lang den Prüfungen stellen und um die Dschungelkrone kämpfen.