1 Nach dem Absturz eines Geschäftsflugzeugs bleibt der Airport bis auf weiteres geschlossen. Foto: Joe Giddens/PA Wire/dpa/Joe Giddens

Ein Geschäftsflugzeug stürzt kurz nach dem Start ab, zu sehen ist ein gewaltiger Feuerball. Erst am Folgetag wird berichtet, wie viele Menschen ihr Leben verloren.











Bei dem Absturz eines Geschäftsflugzeugs am Flughafen London Southend sind den Behörden zufolge vier Menschen ums Leben gekommen. Das Flugzeug war am Sonntagnachmittag kurz nach dem Start abgestürzt. In Aufnahmen von dem Unglück waren ein gewaltiger Feuerball und eine hohe Rauchwolke zu sehen.