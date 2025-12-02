RTL Deutschland baut im Zuge einer Neustrukturierung rund 600 Stellen ab. Man stehe vor zwei großen Herausforderungen – dem tiefgreifenden Wandel im Medienmarkt und der schwierigen konjunkturellen Lage, sagte RTL-Deutschlandchef Stephan Schmitter der Deutschen Presse-Agentur.











Link kopiert



Köln (dpa) – RTL Deutschland baut im Zuge einer Neustrukturierung rund 600 Stellen ab. Man stehe vor zwei großen Herausforderungen – dem tiefgreifenden Wandel im Medienmarkt und der schwierigen konjunkturellen Lage, sagte RTL-Deutschlandchef Stephan Schmitter der Deutschen Presse-Agentur.