Einst war er ein Zugpferd im Fernsehen - braucht er jetzt selbst eines? Nach eher durchwachsenem Erfolg bei RTL versucht Stefan Raab es dort nun im Windschatten des Dschungelcamps.
Köln - Stefan Raab tritt bei RTL jetzt im Windschatten des Dschungelcamps an. Am Dienstagabend wurde seine neue Sendung, eine Dschungel-Spezialausgabe der "Stefan Raab Show", zum ersten Mal ausgestrahlt. Darin nannte er das im australischen Busch gedrehte Erfolgsformat "Ekelfernsehen" und machte auch ansonsten keinen Hehl daraus, dass "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ihn eigentlich nicht sonderlich interessiert.