Medien: Herzogin am Herd: Netflix zeigt Trailer für Meghans Serie

Herzogin am Herd: Netflix zeigt Trailer für Meghans Serie

1 Meghans Serie erscheint am 15. Januar. Foto: Netflix/PA Media/dpa

Vor fünf Jahren zogen sich Prinz Harry und seine Frau Meghan aus dem britischen Königshaus zurück. Nun erscheint die Herzogin in einer neuen Netflixserie - und packt in der Küche an.











London - Herzogin Meghan (43) gibt einen ersten Einblick in ihre neue Serie bei Netflix. Die achtteilige Produktion "With Love, Meghan" erscheint am 15. Januar, wie der Streamingdienst ankündigte. Die Ehefrau von Prinz Harry (40) soll darin Lifestyle-Tipps fürs Kochen, Gärtnern und Gastgeben verraten, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete.