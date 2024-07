Medien: Grimme-Institut plant jetzt doch einen Online-Award

1 Hervorragender Journalismus im Netz: solche Produktionen können nun doch mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet werden - trotz der Finanznöte des Grimme-Instituts.. Foto: Henning Kaiser/dpa

Für hervorragende Produktionen im Netz gibt es den Grimme Online Award. 2024 war die renommierte Auszeichnung aus Finanzgründen schon fast abgesagt - jetzt findet der Wettbewerb doch statt.











Marl - Das Grimme-Institut plant ungeachtet seiner knappen Finanzen jetzt doch einen Award 2024 für herausragende Online-Publizistik. Das teilt das Institut in einem Newsletter mit. Vorschläge müssen demnach bis zum 31. Juli eingereicht werden. Anfang September sollen die Nominierungen bekanntgegeben werden, am 16. Oktober sollen dann bis zu acht Preisträger im Grimme-Institut in Marl ausgezeichnet werden.