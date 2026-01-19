Medien: Die größten Player der Zukunft - warum Youtube so wächst

Fast unbemerkt ist YouTube zum Superstar aufgestiegen. Die Folgen für TV und Streaming sind schon überall zu spüren. Das ist erst der Anfang für einen der größten Umbrüche in der Unterhaltungsbranche.
Köln - Wenn Ende Februar die neue Staffel der TV-Show "Let’s Dance" anläuft, dann sind die mehr oder weniger holprigen Tanzschritte der Prominenten direkt auch auf einem YouTube-Kanal zu sehen. Seit einem Jahr baut der Kölner Privatsender RTL auf der US-Plattform "gezielt" eigene "Business Channels" als "neuen Erlösstrom" auf. So sollen mehr Einnahmen und neue Zielgruppen erreicht werden.