Die Schauspielerin Lori Laughlin könnte bei der Trennung von Mossimo Giannulli aufgrund eines Ehevertrags aus dem Jahr 1997 leer ausgehen. Der schwerreiche Designer bestand damals auf getrennte Vermögen.
Die Trennung von Lori Loughlin (61) und Mossimo Giannulli (62) nach fast 28 Jahren Ehe könnte für die "Full House"-Darstellerin finanzielle Konsequenzen haben. Wie die US-Seite TMZ unter Berufung auf Quellen mit direktem Wissen berichtet, unterschrieb Loughlin 1997 bei der Hochzeit einen Ehevertrag, der vorsieht, dass sämtliche Vermögenswerte beider Partner getrennt bleiben. Der schwerreiche Modedesigner habe damals auf dieser Regelung bestanden.