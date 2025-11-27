Die fünfteilige ARD-Doku "Being Katarina Witt" zeigt ab 27. November die beeindruckende Karriere der Eiskunstlauf-Legende von den ersten Schritten in der DDR bis zum weltweiten Ruhm. Das erwartet die Zuschauer.
"Being Katarina Witt" - die neue fünfteilige Doku-Serie ab 27. November in der ARD Mediathek - erzählt den bewegenden Lebensweg der Eiskunstlauf-Legende von ihren Anfängen bis zum Weltstarstatus. Diese von Katarina "Kati" Witt persönliche kommentierte Zeitreise geht weit über den Sport hinaus. Neben Archivaufnahmen kommen auch Wegbegleiter zu Wort. Den ersten Teil der Serie zeigt die ARD außerdem am 2. Dezember um ca. 23:45 Uhr im Ersten - und damit einen Tag vor dem 60. Geburtstag des ehemaligen Eislaufstars.