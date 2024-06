1 Wohnhäuser im Ploggenseering. In diesem Wohngebiet soll sich der Vorfall ereignet haben. Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Der Zwischenfall mit zwei Kindern aus Ghana stellt sich den Ermittlern nach Auswertung von Videos und Fotos anders dar als zunächst geschildert.











Der Zwischenfall mit zwei Mädchen aus Ghana in Grevesmühlen in Mecklenburg stellt sich den Ermittlern inzwischen anders dar als zunächst geschildert. Nach der Auswertung von Videoaufnahmen teilte das Polizeipräsidium Rostock am Montagabend mit: „Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat das achtjährige Mädchen keine körperlichen Verletzungen erlitten, die auf die in der Erstmeldung geschilderte Tathandlung hindeuten.“ Die Polizei hatte zunächst mitgeteilt, dem Mädchen solle unter anderem ins Gesicht getreten worden sein. Dies hatte bundesweit Empörung ausgelöst.