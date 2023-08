1 Ein 25-jähriger Mann verlor bei einem Arbeitsunfall mit der Erntemaschine in Hohen Luckow bei Rostock beide Beine. Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Die dramatische Rettungsaktion nach einem Landwirtschaftsunfall im Nordosten sorgt für Aufmerksamkeit. Die Polizei untersucht, ob der Unfall strafrechtliche Konsequenzen hat.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Rostock - Nach der dramatischen Rettungsaktion für einen in einem Mähdrescher steckenden Mann am Wochenende ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Zunächst richteten sich die Ermittlungen gegen keinen bestimmten Beschuldigten, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Es gelte zu ermitteln, inwiefern tatsächlich ein strafbares Verhalten vorgeworfen werden könne oder ob es sich um einen Unglücksfall ohne strafrechtliche Konsequenzen handele.