Nach dem Tod eines Kindes in Mecklenburg-Vorpommern sitzt der Schock tief. Unterdessen laufen die Ermittlungen zu dem Schlittenunfall. War der involvierte Autofahrer fahrtüchtig?
Nach dem Schlittenunfall in Mecklenburg-Vorpommern, bei dem am Wochenende ein elfjähriger Junge gestorben war, befragt die Polizei jetzt Zeugen. Im Laufe der Woche seien umfangreiche Vernehmungen geplant, sagte eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage. An der Unfallstelle stellten Menschen Grablichter und Kuscheltiere auf und legten Blumen nieder.