In Mecklenburg-Vorpommern ist ein Lkw-Fahrer tot in einem Futtermittelschacht einer Schweinemastanlage gefunden worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der 62-Jährige eine Ladung Futtermittel in den Schacht kippen. Ein Mitarbeiter habe später den noch laufenden Lkw gesehen und den Mann bei der Suche auf dem Rost am Grund des Trichters gefunden. Der Vorfall war am Donnerstag in Ganzlin.

Den Angaben nach stellte ein hinzugerufener Notarzt den Tod des 62-Jährigen sowie mehrere Verletzungen fest. Eine Obduktion sei von der Polizei angeregt worden, da zunächst unklar war, ob es sich bei dem Vorfall um einen Unfall handelt oder nicht.

Die Staatsanwaltschaft habe aber noch nicht entschieden, ob die Obduktion durchgeführt werde, da bei den Ermittlungen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor Ort gefunden worden seien, sagte ein Polizeisprecher. Ob der Mann durch den Sturz in den drei Meter tiefen Schacht gestorben ist und warum er in den Schacht fiel, ist weiterhin unklar.