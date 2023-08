1 Die Polizei äußert sich zum Unglück (Symbolbild). Foto: IMAGO/K. Schmitt

In Mecklenburg-Vorpommern kommt ein 60-jähriger Mann ums Leben, nachdem er sich ins Bein geschossen hat. Was über den Vorfall bekannt ist.









In Mecklenburg-Vorpommern ist ein Jäger gestorben, nachdem er sich ins Bein geschossen hat. Der Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen sei am späten Samstagabend der Unglücksfall mitgeteilt worden, teilte die Polizei in Neubrandenburg am Sonntag mit. Da der genaue Aufenthaltsort des 60-Jährigen unbekannt gewesen sei, sei sofort eine Suchaktion mit Kräften des Rettungsdienstes, der Freiwilligen Feuerwehr, der Polizei und einem Polizeihubschrauber gestartet worden.