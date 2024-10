1 Als er die Bananen ins Regal räumte, machte ein Supermarkt-Mitarbeiter am Montag eine gefährliche Entdeckung. (Symbolbild) Foto: imago/Rolf Poss

Ein Supermarkt-Mitarbeiter entdeckt am Montag eine giftige Riesenspinne in einem Bananenkarton. Die alarmierten Polizisten übergeben die Spinne an einen Tierarzt.











Eine giftige Riesenspinne hat am Montag früh für Alarm in einem Supermarkt in Prerow in Mecklenburg-Vorpommern gesorgt. Wie die Polizei in Rostock mitteilte, entdeckte ein Mitarbeiter das exotische Tier aus der Familie der Riesenkrabbenspinnen in einem Bananenkarton. Er konnte es demnach einfangen.