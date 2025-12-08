Mecklenburg-Vorpommern: Dachs mit Blumentopf auf Kopf unterwegs - Polizei rückt an

1 Der Dachs konnte wohlbehalten aus seiner misslichen Lage befreit werden. Foto: Polizeipräsidium Rostock

Kurioser Polizeieinsatz in Mecklenburg-Vorpommern: Die Beamten eilen einem Dachs zu Hilfe, der sich in einer misslichen Lage befindet.











Ein Dachs mit einem Blumentopf über dem Kopf hat in Leezen in Mecklenburg-Vorpommern für Aufsehen gesorgt. Wie die Polizei in Rostock am Montag mitteilte, lief das Tier am Samstag mit dem Topf auf dem Kopf ziellos auf einem Feld umher. Besorgte Anwohner alarmierten die Polizei, die das Tier aus seiner misslichen Lage befreite und das unverletzte Tier wieder in die Freiheit entließ.