Mecklenburg-Vorpommern: Böller: Kind sprengt sich drei Finger weg

1 Der Junge wurde in eine Spezialklinik gebracht. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

In Mecklenburg-Vorpommern hat sich ein Kind durch Böller drei Finger der linken Hand weggesprengt. Ein Rettungshubschrauber brachte den 13-jährigen Jungen nach dem Unglück am Samstag in eine Spezialklinik nach Berlin.











