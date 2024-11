Mecklenburg-Vorpommern: 15-Jähriger stirbt nach Konsum von Ecstasy-Pillen

1 Der Jugendliche starb nach dem Konsum mehrerer Ecstasy-Tabletten. (Symbolbild) Foto: imago/INSADCO/imago stock&people

Ein Jugendlicher stirbt Ende September in Mecklenburg-Vorpommern nach dem Konsum von Ecstasy-Tabletten. Der Jugendliche hatte mehrere Pillen mit dem Wirkstoff MDMA eingenommen.











Ein 15-Jähriger ist in Mecklenburg-Vorpommern nach dem Konsum der Droge Ecstasy gestorben. Wie die Polizei in Stralsund am Freitag mitteilte, ergab dies ein toxikologisches Gutachten der Rechtsmedizin nach dem Tod des Jugendlichen in Zingst Ende September. Demnach hatte der Jugendliche mehrere Pillen mit dem Wirkstoff MDMA eingenommen. Es habe sich nicht um die hoch dosierte sogenannte Blue-Punisher-Pille gehandelt. Vielmehr sei „die Menge der eingenommenen Pillen das Gefährliche“ gewesen.