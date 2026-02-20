Nach dem Tod von Eric Dane mit nur 53 Jahren nehmen seine Weggefährten aus "Euphoria", "Charmed" und Co. mit bewegenden Worten Abschied von dem US-Schauspieler.
Die Trauer in Hollywood ist groß: Eric Dane, der als Schönheitschirurg Mark Sloan alias "McSteamy" in "Grey's Anatomy" Millionen Fans begeisterte, ist am Donnerstag im Alter von 53 Jahren gestorben. Der Schauspieler litt an ALS - eine Diagnose, die er erst im April 2025 öffentlich gemacht hatte. Neben "Grey's Anatomy" wurde Dane auch durch seine Rolle als Cal Jacobs in der HBO-Serie "Euphoria" und als Kommandant Tom Chandler in "The Last Ship" einem breiten Publikum bekannt.