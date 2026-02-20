Nach dem Tod von Eric Dane mit nur 53 Jahren nehmen seine Weggefährten aus "Euphoria", "Charmed" und Co. mit bewegenden Worten Abschied von dem US-Schauspieler.

Die Trauer in Hollywood ist groß: Eric Dane, der als Schönheitschirurg Mark Sloan alias "McSteamy" in "Grey's Anatomy" Millionen Fans begeisterte, ist am Donnerstag im Alter von 53 Jahren gestorben. Der Schauspieler litt an ALS - eine Diagnose, die er erst im April 2025 öffentlich gemacht hatte. Neben "Grey's Anatomy" wurde Dane auch durch seine Rolle als Cal Jacobs in der HBO-Serie "Euphoria" und als Kommandant Tom Chandler in "The Last Ship" einem breiten Publikum bekannt.

Wie sein Sprecher laut "The Hollywood Reporter" mitteilte, verbrachte Dane seine letzten Tage "umgeben von engen Freunden, seiner Ehefrau und seinen beiden wunderbaren Töchtern Billie und Georgia, die der Mittelpunkt seiner Welt waren". Seit seiner Diagnose habe sich Dane leidenschaftlich als Fürsprecher für mehr Aufmerksamkeit und Forschung im Bereich ALS eingesetzt, "entschlossen, etwas für andere zu bewirken, die denselben Kampf führen". Die Familie bat um Privatsphäre "in dieser unmöglichen Zeit".

Nun nehmen zahlreiche Kolleginnen und Kollegen Abschied - und ihre Worte zeichnen das Bild eines Mannes, der weit mehr war als ein Serienliebling.

Weggefährten trauern

Schauspieler Ashton Kutcher schrieb kurz nach Bekanntwerden der traurigen Nachricht von Danes Tod auf X: "Die Franklin Strip Fanatics Fantasy Football League wird Eric Dane vermissen. Wir wissen, dass du von der Tribüne aus zuschauen wirst. Wir vermissen dich, Kumpel. Lasst uns weiter für die Heilung von ALS kämpfen."

Maria Shriver postete auf X: "Die niederschmetternde Nachricht über Eric Dane bricht mir das Herz. Was für eine Tragödie. Er hat seine Diagnose so heldenhaft gemeistert. Er hat seine Stimme genutzt, um der Welt zu vermitteln, wie es ist, mit ALS zu leben." Sie fühle sich geehrt, dass er ihren Verlag für die Veröffentlichung seiner Memoiren ausgewählt habe. "Er sagte mir, er wolle seiner Familie zeigen, wie sehr er sie liebte, und ihnen eine Geschichte hinterlassen, auf die sie stolz sein könnten. Meine Liebe gilt seiner Familie und all denen, die gegen diese grausame Krankheit kämpfen, sowie all denen, die sich um jemanden kümmern, der damit kämpft." Mit "gute Reise, Eric. Es war mir eine Ehre, dich gekannt zu haben, und wir werden deine Geschichte in Ehren halten", schloss sie ihren Post.

US-Star John Stamos schrieb auf Instagram: "Ruhe in Frieden, Kumpel. Ich und Eric haben vor Jahren in einem wunderschönen Film namens 'Wedding Wars' Brüder gespielt. Ein guter Kerl. Viel zu früh. Xo J".

US-Schauspieler Martin Lawrence kommentierte gemeinsame Set-Fotos auf Instagram mit: "Mein Beileid gilt der Familie von Eric. Ich kann aus erster Hand sagen, dass er ein zuverlässiger Bruder und echter Profi war, der jedes Mal seine Präsenz gezeigt hat. Viel Liebe!"

"Euphoria"-Macher Levinson: "Sein Freund zu sein war ein Geschenk"

Sam Levinson, der Schöpfer von "Euphoria", erklärte: "Mir bricht das Herz über den Verlust unseres lieben Freundes Eric. Mit ihm zu arbeiten war eine Ehre. Sein Freund zu sein war ein Geschenk. Erics Familie ist in unseren Gebeten." Die offizielle Instagram-Seite von "Euphoria" und HBO Max würdigten Dane in einem gemeinsamen Posting als "unglaublich talentiert" und erklärten: "HBO hatte das Glück, drei Staffeln von Euphoria mit ihm zusammenzuarbeiten. Unsere Gedanken sind bei seinen Liebsten in dieser schweren Zeit."

Besonders unter die Haut gingen die Worte von Alyssa Milano, die Dane von gemeinsamen Drehtagen bei "Charmed" kannte. Die Schauspielerin zeichnete auf Instagram ein sehr persönliches Porträt ihres verstorbenen Kollegen: "Ich sehe immer noch dieses Funkeln in Erics Auge, kurz bevor er etwas sagte, das einen entweder sein Getränk ausspucken oder die ganze Sichtweise überdenken ließ." Dane habe einen "messerscharfen Humor" besessen und die Absurdität des Lebens geliebt. Es habe ihm Freude gemacht, Menschen auf dem falschen Fuß zu erwischen.

Doch Milano offenbarte auch eine ganz andere, zärtlichere Seite ihres verstorbenen Freundes: "Wenn es um seine Töchter und Rebecca ging, wurde alles an ihm weich. Er trug sie bei sich, sogar in Räumen, in denen sie nicht anwesend waren. Man konnte es daran hören, wie sich seine Stimme veränderte, wenn er ihre Namen aussprach. Eine atemberaubend schöne Familie." Ihr Fazit über Dane: "Das Funkeln. Der Schalk. Die Zärtlichkeit, die er bewachte, aber nie ganz verbergen konnte."

"Er führte mit Güte und gab jedem das Gefühl, gesehen zu werden"

Nina Dobrev, die 2022 gemeinsam mit Dane in "Redeeming Love" vor der Kamera stand, nannte den Schauspieler in ihrer Instagram-Story "warmherzig, großzügig, vorbereitet und so leidenschaftlich bei dem, was er tat". Ihr Fazit: "Er führte mit Güte und gab jedem am Set das Gefühl, gesehen zu werden." Dobrev appellierte zudem an das öffentliche Bewusstsein für die Krankheit: "ALS ist eine grausame und unerbittliche Krankheit. Möge sein Andenken zu mehr Forschung, Aufmerksamkeit und Fortschritt auf dem Weg zu einer Heilung inspirieren."

Auch Danes frühere "Grey's Anatomy"-Familie meldete sich geschlossen zu Wort. Kevin McKidd, der in der Arztserie Dr. Owen Hunt verkörpert, schrieb schlicht "Ruhe in Frieden, Kumpel" in seiner Instagram-Story. Sein Serienkollege James Pickens Jr. - in der Serie Dr. Richard Webber - teilte ebenfalls ein "Ruhe in Frieden" auf Instagram. Sarah Drew, die als Dr. April Kepner bekannt wurde, schloss sich mit einer ähnlichen Botschaft in ihrer Story an.

ABC und 20th Television, die hinter "Grey's Anatomy" stehen, erklärten in einem gemeinsamen Statement: Danes "bemerkenswerte Begabung und unvergessliche Präsenz" in der Serie habe "einen bleibenden Eindruck beim Publikum weltweit" hinterlassen. "Sein Mut und seine Anmut während seines Kampfes gegen ALS haben so viele inspiriert. Unsere Herzen sind bei seiner Familie, seinen Freunden und Kollegen sowie den vielen Fans, deren Leben durch seine Arbeit berührt wurde."

Letzte Rolle widmete sich ausgerechnet dem Thema ALS

Einer seiner letzten Auftritte führte Dane zur NBC-Serie "Brilliant Minds", wo er in einer Folge der zweiten Staffel mitwirkte - die sich ausgerechnet dem Thema ALS widmete. Serienschöpfer Michael Grassi würdigte den 53-Jährigen als "TV-Ikone, die unsere Bildschirme über Jahrzehnte zum Leuchten brachte. Es war die größte Ehre meiner Karriere, mit ihm zu arbeiten. Er war nicht nur ein enormes Talent, er war auch großzügig, freundlich und mutig."

Regisseurin und Produzentin DeMane Davis ergänzte: "Eric dabei zuzusehen, wie er tat, was er liebte - in seiner letzten Rolle bei 'Brilliant Minds' schauspielen -, war eine Ehre. Er liebte es, am Set zu sein und zwischen den Takes Witze zu reißen. Unser Team und unsere Crew haben ihn geliebt. Es war ein Geschenk, sein Talent, seine Entschlossenheit und seine Freude mitzuerleben."

"Das tut so weh" - weitere bewegende Abschiedsworte

Alexander Ludwig, der 2024 gemeinsam mit Dane in "Bad Boys: Ride or Die" vor der Kamera stand, brachte seine Trauer in seiner Instagram-Story auf den Punkt: "Das tut so weh. Ich werde dich vermissen, Eric, und habe unsere gemeinsame Zeit geliebt. Du warst eine Freude, mit der man arbeiten konnte."

Travis Van Winkle, der in der Actionserie "The Last Ship" an Danes Seite spielte, schrieb ebenfalls in seiner Instagram-Story: "Ich habe so viel von Eric gelernt. Er war ein großartiger Mann. Ich bin traurig, ihn auf diese Weise gehen zu sehen. Ich schicke seiner Familie Liebe. Danke für die Erinnerungen, mein Freund."

Und auch Selma Blair, die Dane bereits im Jahr 2000 in einer Folge der Sitcom "Zoe, Duncan, Jack & Jane" an ihrer Seite hatte, nahm bewegend Abschied. Sie teilte ein Video der damaligen Serie in ihren Instagram-Storys und schrieb dazu nur drei schlichte Worte: "Ich liebe dich. Und die Deinen."