China top, USA flop: Während KI in Deutschland Fahrt aufnimmt, sinkt in den USA die Nutzung. Was steckt hinter der neuen Skepsis und wo lauern die größten Risiken?
Berlin - Die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) am Arbeitsplatz entwickelt sich weltweit sehr unterschiedlich. Während die Akzeptanz generativer KI-Anwendungen in Deutschland deutlich ansteigt, erlebt der einstige Vorreiter USA eine unerwartete KI-Flaute. Das sind die zentralen Ergebnisse des aktuellen "HR-Monitors 2026" der Unternehmensberatung McKinsey.