1 Das Gebäude an der Wilhelmstraße/Ecke Arsenalplatz hat eine mehr als 200-jährige Geschichte auf dem Buckel. Foto: Simon Granville

Vor 45 Jahren eröffnete der McDonald’s im historischen Gemäuer in der Ludwigsburger City. Es kam sogar zu Verkehrsbehinderungen in der Wilhelmstraße.











Link kopiert



Heute ist es das Normalste der Welt, dass in fast jeder Stadt eine Filiale von McDonald’s steht. Vor 45 Jahren war es das nicht. Umso größer war das Hallo, als im Sommer 1979 am Arsenalplatz 1 die Burger-Braterei eröffnete – es war erst das 88. „Restaurant zum goldenen M“ in Deutschland. Heute sind es rund 1400 Filialen. Bei der Eröffnung standen die Ludwigsburger Schlange für die Hamburger. Es kamen so viele Menschen, dass gar der Verkehr auf der Wilhelmstraße teilweise zum Erliegen kam.