1 Ein 34-Jähriger hat sich in Bietigheim-Bissingen mit mehr als zwei Promille Alkohol im Blut an das Steuer seines Autos gesetzt. Foto: dpa/Uli Deck

Während ein 27-Jähriger auf sein Essen wartet, fährt ein 34-Jähriger gegen dessen Smart. Statt sich zu entschuldigen, bedroht der Verursacher sein Gegenüber auch noch.















Link kopiert

Bietigheim-Bissingen - Ein 34-jähriger Autofahrer hat am Sonntagabend im McDonald’s-Drive-in in Bietigheim (Kreis Ludwigsburg) einen Unfall verursacht und anschließend den 27-Jährigen, der ebenfalls an dem Zusammenstoß beteiligt war, bedroht. Wie die Polizei mitteilt, war der ältere der beiden Männer gegen 19.50 Uhr in der Warteschlange des Schnellrestaurants gegen den Smart des 27-Jährigen gefahren. Der Schaden war mit 200 Euro nicht allzu groß, die Polizei kam trotzdem.

Während die beiden Männer warteten soll der VW-Fahrer sein Gegenüber beleidigt und auch bedroht haben. Die Beamten stellten bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch fest. Ein Atemtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Dem 34-jährigen Autofahrer wurden Blut und sein Führerschein abgenommen.