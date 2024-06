1 Kylian Mbappé wurde verletzt ausgewechselt. Foto: dpa/Marius Becker

Frankreich ist Titelkandidat, Österreich unter Ralf Rangnick Geheimfavorit. Im Aufeinandertreffen sorgt ein Pechvogel für die Entscheidung.











Kylian Mbappé holte sich eine blutige Nase, Antoine Griezmann eine Platzwunde am Kopf - und trotzdem hat Frankreich in seinem kniffligen Auftaktspiel Ralf Rangnicks Österreicher niedergerungen. Von wegen kein Fokus auf die EM! Der Mitfavorit hat Einsatzwillen gezeigt. Nach dem 1:0 (1:0) gegen die Geheimfavoriten am Montag in Düsseldorf ist bei der Équipe Tricolore aber noch viel Luft nach oben. Ein Eigentor des Gladbachers Maximilian Wöber (38. Minute) bescherte den von einer Polit-Debatte um den Rechtsruck in der Heimat begleitenden Franzosen den wichtigen Auftaktsieg in einem äußert körperbetonten Spiel. Sorgen gab es aber um Mbappé, der sich kurz vor Schluss nach einem Zweikampf seine blutende Nase hielt und ausgewechselt werden musste.