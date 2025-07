„Mazel Tov“ in Filderstädter Schule: Ein Quiz über das Judentum – und gegen Antisemitismus

1 Nina Coenen und Sami Alkomi vom Verein Bürger Europas machen mit Zehntklässlern der Gotthard-Müller-Schule in Bernhausen ein Antisemitismus-Quiz. Foto: Torsten Schöll

Das Jugendprojekt „Mazel Tov“ gegen Antisemitismus macht Station in der Gotthard-Müller-Schule. Es geht dabei auch um heikle Themen.











Welche Alltagsgegenstände gehen auf jüdische Erfinder zurück? Wann ist man von Geburt an jüdisch? Wer schrieb den Song „Oktober in Europa“? Diese und andere Fragen haben Nina Coenen und Sami Alkomi mit in die Gotthard-Müller-Schule gebracht, um mit Schülern der zehnten Klasse ein humorvolles TED-Quiz mit ernstem Hintergrund zu machen. Dass es solche Formate gegen Antisemitismus braucht, belegt auch der Besuch in der Bernhauser Gemeinschaftsschule.