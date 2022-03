1 Zwei Personen sind bei einem Unfall bei Gerlingen verletzt worden. Foto: picture alliance / Stefan Puchne/Stefan Puchner

Beim Linksabbiegen übersieht ein Mazda-Fahrer ein entgegenkommendes Auto. Zwei Personen werden bei dem Unfall leicht verletzt.















Link kopiert

Zwei Leichtverletzte und einen Schaden in Höhe von etwa 23 000 Euro forderte am Freitagmorgen ein Unfall auf einer Landstraße bei Gerlingen. Ein 61-Jähriger in einem Mazda war gegen 7.45 Uhr nach nach links auf das Gelände einer Tankstelle abgebogen. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Tesla zusammen, in dem eine 41-Jährige saß, teilte die Polizei mit. Der Tesla wurde durch den Aufprall auf den VW Golf einer 46-Jährigen geschleudert. Der 61-Jährige und die 41-Jährige zogen sich dabei leichte Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Alle drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Reinigungsarbeiten, die von 10 Einsatzkräften der Feuerwehr Gerlingen unterstützt wurden, musste die Landesstraße über zwei Stunden gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.