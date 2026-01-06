Mayor of Kingstown: Jeremy-Renner-Serie endet mit fünfter Staffel

Die Krimiserie "Mayor of Kingstown" mit Jeremy Renner geht zu Ende. Paramount+ plant eine fünfte und finale Staffel mit acht Episoden. Neben Renner soll auch Edie Falco in der letzten Staffel zu sehen sein.

Die Krimiserie "Mayor of Kingstown" mit Jeremy Renner (54) in der Hauptrolle bekommt eine fünfte Staffel, um ihre Geschichte zu Ende zu erzählen. Der Streamingdienst Paramount+ hat grünes Licht für eine finale Staffel gegeben - allerdings in verkürzter Form mit nur acht Episoden, wie unter anderem das US-Branchenmagazin "Variety" berichtet. Die ersten vier Staffeln hatten jeweils zehn Folgen.

Neben Renner gehört zur Besetzung auch Edie Falco (62), die in der fünften Staffel ebenfalls zu sehen sein wird. Zum Ensemble gehören daneben Lennie James, Laura Benanti, Taylor Handley, Tobi Bamtefa, Derek Webster, Hamish Allan-Headley und Nishi Munshi. Das Finale der vierten Staffel lief am 28. Dezember. Wann genau die fünfte Staffel starten wird, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Das Ende kommt früher als geplant

Dabei hatten Serienschöpfer Taylor Sheridan (55), der auch für den Mega-Hit "Yellowstone" verantwortlich ist, und sein Co-Creator Hugh Dillon (62) ursprünglich größere Pläne. Dillon hatte in der Vergangenheit demnach durchblicken lassen, dass die beiden sieben Staffeln für "Mayor of Kingstown" geplant hatten. Daraus wird nun nichts.

Die Serie startete 2021 und konnte im Laufe der Zeit Anerkennung einheimsen, doch an die Quotenerfolge anderer Sheridan-Produktionen wie "Landman" oder "Tulsa King" kam das Crime-Drama dem Bericht zufolge nie heran. Womöglich ist dies ein Grund dafür, dass Paramount+ nun den Stecker zieht.