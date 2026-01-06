Mayor of Kingstown: Jeremy-Renner-Serie endet mit fünfter Staffel

Die Krimiserie "Mayor of Kingstown" mit Jeremy Renner geht zu Ende. Paramount+ plant eine fünfte und finale Staffel mit acht Episoden. Neben Renner soll auch Edie Falco in der letzten Staffel zu sehen sein.
Die Krimiserie "Mayor of Kingstown" mit Jeremy Renner (54) in der Hauptrolle bekommt eine fünfte Staffel, um ihre Geschichte zu Ende zu erzählen. Der Streamingdienst Paramount+ hat grünes Licht für eine finale Staffel gegeben - allerdings in verkürzter Form mit nur acht Episoden, wie unter anderem das US-Branchenmagazin "Variety" berichtet. Die ersten vier Staffeln hatten jeweils zehn Folgen.