Mayhem : Lady Gaga: Alle Infos zu ihrem siebten Studioalbum

1 Lady Gagas Fans dürfen sich auf 16 neue Songs der Sängerin freuen. Foto: Noam Galai/NBC via ddp/Sipa USA

Nach fünf Jahren meldet sich Lady Gaga mit ihrem siebten Studioalbum "Mayhem" zurück. Nun hat die Sängerin die Tracklist der im März erscheinenden Platte auf Instagram veröffentlicht - neben Singles wie "Disease" und "Abracadabra" enthält diese auch das Feature "Die With A Smile" mit Bruno Mars.











Lady Gaga (38) enthüllt die Tracklist ihres neuen Albums "Mayhem". Die Platte enthält neben den bereits veröffentlichten Songs "Disease" und "Abracadabra" weitere Titel wie "Perfect Celebrity", "Garden of Eden" oder "The Beast" - das geht aus einem Post auf dem offiziellen Instagram-Account der US-amerikanischen Sängerin hervor. Gleichzeitig enthüllte Gaga, dass sich ihre Fans neben 14 Songs auch auf zwei Bonustracks namens "Kill For Love" und "Can't Stop the High" freuen dürfen.