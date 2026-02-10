Mayer & Cie. aus Albstadt: Chinesischer Investor übernimmt Strickmaschinenfirma

Für den insolventen Strickmaschinenhersteller Mayer & Cie. ist ein Käufer gefunden worden. Ein chinesischer Investor will den Standort Albstadt auf der Schwäbischen Alb wiederbeleben.
Für den insolventen Maschinenbauer Mayer & Cie. zeichnet sich auf den letzten Metern doch noch eine Perspektive für den Rundstrickmaschinenbereich ab. Wie am Dienstag bekannt wurde, hat sich mit Huixing Machine Co., Ltd. Shishi ein Käufer für diesen Geschäftsbereich gefunden. Das berichtet der "Schwarzwälder Bote". Die entsprechenden Kaufverträge wurden demnach am Montag unterzeichnet.