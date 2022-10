1 Maybrit Illner empfängt am Donnerstagabend ihre Gäste (Archivbild). Foto: imago/Jürgen Heinrich

Maybrit Illner empfängt am Donnerstag in ihrer gleichnamigen Polit-Talkshow ihre Gäste. Wer am heutigen Abend, zu welchen Themen eingeladen ist, erfahren Sie hier.















Am Donnerstagabend empfängt Maybrit Illner wieder Gäste in ihrer gleichnamigen Polit-Talkshow im ZDF. In dieser Folge dreht sich alles um den Krieg in der Ukraine. Es geht um die Frage: „Putins neue Terror-Strategie – Ukraine zerstören, Europa spalten?“

Am Donnerstagabend, den 27. Oktober, können sich die Zuschauer ab 22.15 Uhr im ZDF auf folgende Gäste freuen:

• Katarina Barley (SPD), Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments

• Sergey Lagodinsky (B’90/Die Grünen/EFA), Mitglied des Europäischen Parlaments, geboren in Astrachan/Russland

• Alice Bota, Journalistin („Die Zeit“) und Autorin u.a. „Die Frauen von Belarus – Von Revolution, Mut und dem Drang nach Freiheit“, geboren in Krapkowice/Polen

• Gustav Gressel, Militär- und Sicherheitsexperte vom European Council on Foreign Relations (ECFR)

• Liana Fix, Russland- und Osteuropaexpertin vom Council on Foreign Relations (CFR) Washington DC

Im Zentrum der Diskussionen stehen folgende Fragen: „Wie reagiert der Westen auf diese neue Terror-Strategie, steht Europa zusammen? Nützt Frankreichs Haltung, auf taktische Nuklearwaffen nicht atomar zu reagieren, fatal den Russen? Und wie kann ein Wiederaufbau der Ukraine aussehen? Sind wenigstens hier von Warschau bis Paris alle einig?“

Zu ihrer Sendung lädt die Moderatorin meist Politiker, Wissenschaftler und Journalisten ein, um über aktuelle Themen zu diskutieren. Ihre Talkshow ist bereits seit 1999 im ZDF zu sehen und wurde 2007 nach der Moderatorin benannt. Seither läuft die Talk-Sendung unter dem Namen „maybrit illner“ jeden Donnerstag.