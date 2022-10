1 Maybrit Illner empfängt am Donnerstagabend ihre Gäste (Archivbild). Foto: imago/Jürgen Heinrich

Maybrit Illner empfängt am Donnerstag in ihrer gleichnamigen Polit-Talkshow ihre Gäste. Wer am heutigen Abend, zu welchen Themen eingeladen ist, erfahren Sie hier.















Link kopiert

Am Donnerstagabend empfängt Maybrit Illner wieder Gäste in ihrer gleichnamigen Polit-Talkshow im ZDF. In dieser Folge dreht sich alles um den Krieg in der Ukraine. Es geht um die Frage: „Heißer Krieg in der Ukraine – hybrider Krieg in Europa?“

Am Donnerstagabend, den 13. Oktober, können sich die Zuschauer ab 22.15 Uhr im ZDF auf folgende Gäste freuen:

Omid Nouripour (Grüne), Parteivorsitzender

(Grüne), Parteivorsitzender Gregor Gysi (Die Linke), außenpolitischer Sprecher der Fraktion im Bundestag

(Die Linke), außenpolitischer Sprecher der Fraktion im Bundestag Katrin Eigendorf , ZDF-Auslandsreporterin, zugeschaltet aus Kiew

, ZDF-Auslandsreporterin, zugeschaltet aus Kiew Peter R. Neumann , Experte für Terrorismus und Geopolitik, Autor u.a. „Die neue Weltunordnung“

, Experte für Terrorismus und Geopolitik, Autor u.a. „Die neue Weltunordnung“ Ben Hodges , Generalleutnant a. D., bis Ende 2017 Oberkommandierender der US-Landstreitkräfte in Europa, NATO Senior Mentor for Logistics

, Generalleutnant a. D., bis Ende 2017 Oberkommandierender der US-Landstreitkräfte in Europa, NATO Senior Mentor for Logistics Margarete Klein, Expertin für russische Militärpolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin (SWP)

Im Zentrum der Diskussionen stehen folgende Fragen: „Nord Stream-Pipeline, Bahnverkehr – ein Vorgeschmack auf das, was kommt? Wie sehr werden Sabotage und Cyberangriffe den Westen treffen? Dreht sich die Eskalationsspirale weiter?“

Zu ihrer Sendung lädt die Moderatorin meist Politiker, Wissenschaftler und Journalisten ein, um über aktuelle Themen zu diskutieren. Ihre Talkshow ist bereits seit 1999 im ZDF zu sehen und wurde 2007 nach der Moderatorin benannt. Seither läuft die Talk-Sendung unter dem Namen „maybrit illner“ jeden Donnerstag.