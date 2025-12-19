May Britt ist tot: Schwedische Schauspielerin im Alter von 91 Jahren gestorben

Die schwedische Schauspielerin und Ex-Frau des US-amerikanischen Sängers Sammy Davis Jr., May Britt, ist im Alter von 91 Jahren in Los Angeles gestorben. Sie spielte in Filmen wie "Der blaue Engel" oder "Murder, Inc." mit. Ihre Ehe mit Sammy Davis Jr. sorgte weltweit für Aufsehen.

May Britt (1934-2025) ist am 11. Dezember 2025 im Alter von 91 Jahren gestorben. Dies teilte ihr Sohn Mark Davis (65) dem "Hollywood Reporter" mit. Die schwedische Schauspielerin starb demzufolge eines natürlichen Todes im Providence Cedars-Sinai Tarzana Medical Center in ihrer Heimat Los Angeles.

Die Schwedin spielte in bekannten Hollywood-Klassikern wie "Der blaue Engel" (1959) oder "Murder, Inc." (1960) mit. Im Alter von 18 Jahren wurde May Britt vom italienischen Produzenten Carlo Ponti (1912-2007) entdeckt und unter Vertrag genommen. Sie wirkte außerdem in mehreren italienischen Filmen mit, bevor sie 1957 in den USA von 20th Century unter Vertrag genommen wurde.

"Mischehe" sorgte weltweit für Schlagzeilen

Für Aufsehen sorgte aber auch die Ehe mit dem legendären US-amerikanischen Sänger und Schauspieler Sammy Davis Jr. (1925-1990) und die Folgen dieser Eheschließung. Damals waren "Mischehen" in 31 der 50 US-Bundesstaaten noch illegal. Unmittelbar nach Bekanntgabe der Verlobung des Paares entschied Filmriese Fox, den Vertrag mit seiner aufstrebenden Schauspielerin zu beenden.

Während der gesamten Zeit der Beziehung - das Paar mit drei Kindern ließ sich nach acht Ehejahren 1968 scheiden - erhielten die beiden Morddrohungen und engagierten zeitweise rund um die Uhr bewaffnete Leibwächter zu ihrem Schutz.

Britt gab ihre Karriere während der Ehe mit Davis auf und trat nach der Scheidung nur noch selten als Schauspielerin in Erscheinung. Sie hatte unter anderem einen Gastauftritt in "Mission: Impossible" (1969) und spielte die Hauptrolle im Horrorfilm "Haunts" (1976).

Sie sagte 1999 gegenüber "Vanity Fair", dass sie nichts bereue. "Ich liebte Sammy, und ich hatte die Chance, den Mann zu heiraten, den ich liebte", sagte sie. Im Mai 1993 heiratete May Britt den Unternehmer und Pferdezüchter Lennart Ringquist. Er starb im Januar 2017. May Britt hinterlässt ihre beiden Söhne Mark und Jeff Davis, ihre Schwester Margot und sechs Enkelkinder. Tochter Tracey Davis starb im November 2020 nach kurzer Krankheit im Alter von 59 Jahren.