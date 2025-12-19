May Britt ist tot: Schwedische Schauspielerin im Alter von 91 Jahren gestorben

Die schwedische Schauspielerin und Ex-Frau des US-amerikanischen Sängers Sammy Davis Jr., May Britt, ist im Alter von 91 Jahren in Los Angeles gestorben. Sie spielte in Filmen wie "Der blaue Engel" oder "Murder, Inc." mit. Ihre Ehe mit Sammy Davis Jr. sorgte weltweit für Aufsehen.
May Britt (1934-2025) ist am 11. Dezember 2025 im Alter von 91 Jahren gestorben. Dies teilte ihr Sohn Mark Davis (65) dem "Hollywood Reporter" mit. Die schwedische Schauspielerin starb demzufolge eines natürlichen Todes im Providence Cedars-Sinai Tarzana Medical Center in ihrer Heimat Los Angeles.