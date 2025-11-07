Mit der deutschen Serie "Maxton Hall" gelang Prime Video im vergangenen Jahr ein Überraschungshit. Nun startet die zweite Staffel und die Erwartungen sind entsprechend hoch. Doch was macht die Serie so derart beliebt?
Fans haben sich den 7. November schon dick im Kalender markiert. Denn dann startet die zweite Staffel der Erfolgsserie "Maxton Hall - Die Welt zwischen uns" auf Prime Video. Gut eineinhalb Jahre mussten sie nun warten, um zu sehen, wie die Liebesgeschichte von Ruby und James weitergeht. Die erste Staffel wurde im Mai 2024 zum globalen Überraschungshit, der Fanherzen weltweit erobern konnte.