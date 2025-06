Maxton Hall: Startdatum und erster Trailer zu Staffel zwei

Mit der Romanadaption "Maxton Hall - Die Welt zwischen uns" feierte Amazons Streamingdienst Prime Video im vergangenen Jahr einen großen, auch internationalen Erfolg. Jetzt gibt es den ersten kurzen Teaser-Trailer zur mit Spannung erwarteten zweiten Staffel. Und auch der Starttermin für die Rückkehr der Young-Adult-Serie steht fest: Am 7. November erscheinen die neuen Folgen bei Prime Video.

Das verrät der Trailer zur zweiten Staffel von "Maxton Hall"

Sonderlich viel verrät das kurze, weniger als 20 Sekunden lange Video noch nicht zur Handlung der neuen Episoden. Es geht zurück an das Elite-College Maxton Hall, die Protagonisten Ruby (Harriet Herbig-Matten, 21) und James (Damian Hardung, 26) sind zu sehen und scheinen zunächst glücklich. Doch dann liegt der Frauenschwarm der Schule offenbar auf einer Party oberkörperfrei in den Armen einer Anderen, während Ruby die Szene entsetzt anzusehen scheint.

Laut der offiziellen Handlungsbeschreibung von Prime Video scheint in der zweiten "Maxton Hall"- Staffel "nach der gemeinsamen Liebesnacht in Oxford" für Ruby zunächst "alles perfekt zu laufen. Doch ein Schicksalsschlag in James' Familie ändert alles und ausgerechnet James selbst holt sie von Wolke sieben zurück in eine harte Realität. Ruby ist am Boden zerstört".

Hauptdarsteller Damian Hardung erklärte schon vor einigen Monaten bei einem Auftritt im Podcast "Short Take" von German Films, dass die neuen Folgen der Amazon-Serie düsterer und emotional intensiver sind als noch in Staffel eins. "Es gibt eine Menge Trauer und Trauma in meiner Figur", kündigte er an.

Die zweite Staffel basiert auf "Save You", dem zweiten Roman von Vorlagenautorin Mona Kasten (33). Neben den bereits Erwähnten wirken unter anderem Sonja Weißer, Ben Felipe und Fedja van Huêt vor der Kamera mit. Regisseur ist Martin Schreier.