Die 1. Staffel der Serie „Maxton Hall“ war die erfolgreichste internationale Original-Serie in der Geschichte von Amazon Prime Video und stand in über 120 Ländern auf Platz 1 der Prime Video-Charts. Kein Wunder, dass die Fans sehnsüchtig auf die 2. Staffel warten. Nun gibt es die ersten Details.

Wann startet die 2. Staffel von „Maxton Hall“?

Nun ist bekannt, dass die 2. Staffel der Serie, die auf der Bücher-Trilogie „Save Me“ basiert, Ende des Jahres auf Prime Video erscheint. Ein genauer Sendestart ist bisher allerdings noch nicht bekannt.

Wie endete die 1. Staffel von „Maxton Hall“?

​Achtung, Spoiler! Die 1. Staffel von „Maxton Hall – Die Welt zwischen uns“ endete mit einem emotionalen Höhepunkt: Nach der Rückkehr von den Oxford-Interviews erfährt James Beaufort vom plötzlichen Tod seiner Mutter. Diese Nachricht erschüttert ihn zutiefst und führt zu einem heftigen Konflikt mit seinem gefühlskalten Vater Mortimer. In seiner Verzweiflung verlässt James das Anwesen und sucht Trost bei Ruby Bell. ​Vor Rubys Haus angekommen beobachtet James durch das Fenster das glückliche Familienleben der Bells. Er erkennt den Kontrast zu seinem eigenen Chaos und entscheidet sich schweren Herzens, Ruby nicht in seine Probleme hineinzuziehen. Ohne sich bemerkbar zu machen, geht er fort und lässt Ruby in Unwissenheit über seine Situation zurück. Hier können Sie sich die letzte Szene anschauen:

Wie geht es in der 2. Staffel weiter?

Nach ihrer leidenschaftlichen Nacht in Oxford scheint für Ruby alles perfekt zu laufen: Ihr größtes Lebensziel in greifbarer Nähe ist. Doch ein Schicksalsschlag in James' Familie ändert alles. James selbst holt sie von Wolke sieben zurück in die harte Realität, was Ruby zutiefst verletzt. Sie sehnt sich nach ihrem alten Leben zurück, in dem sie nicht Teil der elitären Welt von Maxton Hall war. Dennoch kann sie James nicht vergessen, zumal er alles daransetzt, sie zurückzugewinnen.

Der Cast von „Maxton Hall“: Diese Schauspieler sind wieder dabei

Harriet Herbig-Matten Ruby Bell

Damian Hardung als James Beaufort

Sonja Weißer als Lydia Beaufort

Ben Felipe als Cyril Vega

Fedja van Huêt als Mortimer Beaufort

Runa Greiner als Ember Bell

Justus Riesner als Alistair Ellington

Andrea Guo als Lin Wang

Frederic Balnier als Kieran Rutherford

Eli Riccardi als Elaine Ellington

„Maxton Hall“ auf Prime Video streamen

Hier können Sie die 1. Staffel von „Maxton Hall“ anschauen:

„Save Me“: Das ist die Buchreihe der Erfolgsserie

Über „Maxton Hall“

„Maxton Hall – Die Welt zwischen uns“ ist eine deutsche Jugend- und Liebesserie, die 2024 bei Prime Video gestartet ist. Die Serie basiert auf dem Bestseller „Save Me“ von Mona Kasten, dem ersten Band ihrer beliebten Maxton-Hall-Trilogie. Die Serie dreht sich um Ruby Bell, eine ehrgeizige Schülerin aus einfachen Verhältnissen, die sich nichts sehnlicher wünscht, als ein Stipendium für die renommierte Universität Oxford zu ergattern. Doch ihr Weg kreuzt sich mit James Beaufort, dem reichen und arroganten Erben einer der mächtigsten Familien Englands. Als Ruby unbeabsichtigt Zeugin eines dunklen Familiengeheimnisses wird, zwingt James sie zu schweigen — und so beginnt ein gefährliches Spiel zwischen den beiden, das sich schon bald in eine leidenschaftliche und tief emotionale Liebesgeschichte verwandelt.