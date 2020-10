1 Ferdinand und Maximilian Trautwein in ihrer Küche in der Linde in Möhringen. Foto: Wecause

„Mehr Sensibilität“ fordert Weindorf-Wirt Maximilian Trautwein von Veranstaltern und wundert sich, wie viele Events immer noch stattfinden. Sein Pop-up-Lokal mit Winzern hat er, obwohl Corona-konform geplant, abgesagt.

Stuttgart - Die Bundeskanzlerin hat dazu aufgerufen, aufs Feiern zu verzichten und lieber daheim zu bleiben. Die Lage in der Pandemie ist ernst. Der Gastronom Maximilian Trautwein von der Möhringer Linde fürchtet, dass es in den nächsten Tagen mit den Ansteckungen noch schlimmer kommt. „Schweren Herzens“ hat er nun sein Pop-up-Lokal im Stuttgarter Westen abgesagt, bei dem er in den Räumen seiner Agentur auf einer Fläche von 1000 Quadratmetern maximal 80 Gästen ein „temporäres Laubenfeeling“ bieten wollte.

„Wir wollen ein Zeichen setzen“

Geplant war, unter dem Motto „W 30“ mit Winzern der Region „den Wein neu zu erleben“. Da das Weindorf in diesem Jahr ausfallen musste, wollte Maximilian Trautwein mit seinem Bruder Ferdinand Trautwein und der Winzerin Katharina Wechsler in den Büroräumen der Agentur Wecause an der Lindenspürstraße vom 21. bis 31. Oktober zu einem kleinen Ersatz einladen. Auch nach den erneut verschärften Vorschriften in der dritten Pandemie-Stufe wäre dies möglich gewesen. Drei Abende waren bereits ausverkauft. Doch die Trautwein-Brüder haben sich nach reiflicher Überlegung jetzt dagegen entschieden. „Damit möchten wir ein Zeichen für die Branche setzen und gemeinsam die Leute sensibilisieren“, sagte Weindorf-Wirt Maximilian Trautwein am Montag gegenüber unserer Zeitung. Sein Appell an die Kollegen: Verzichtet auf Events!

Zehn Menschen dürfen an einem Tisch sitzen

Auch wenn bei Gastronomen Umsätze wegbrechen, sollten sie nach Meinung von Trautwein ganz genau überlegen, was geht und was nicht. „Wir sehen uns als Gastronomen in der Verantwortung, eine Veranstaltung dieser Art aktuell nicht durchzuführen“, erklärt Trautwein. Es könne in dieser Situation nicht allein darum gehen, Geld zu verdienen. Trotz der Einschränkungen sei sein Pop-up-Angebot bereits an drei Tagen ausgebucht gewesen. Maximilan Trautwein will vorangehen und hofft, dass andere Gastronomen und Event-Veranstalter ihm folgen. Das Feiern im Pop-up-Weinlokal wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Auf Besuch in seiner Linde in Möhringen freut sich der Wirt natürlich weiterhin und erklärt, was aktuell erlaubt ist: „Es dürfen zehn Menschen aus verschiedenen Haushalten an einem Tisch sitzen oder auch noch mehr, wenn sie aus zwei Haushalten kommen.“

